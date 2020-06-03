Bulut’tan mesaj
Hoca adaylarından Erol Bulut, katıldığı canlı yayında “Büyük takıma giden hoca kupa kazanması gerektiğini bilmeli” dedi.
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör adayları arasında ilk iki sırada yer alan Erol Bulut, katıldığı bir canlı yayında Fenerbahçe sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Bulut, gelecek yıl İstanbul'a gelecekmiş gibi, "Gittiğiniz her takımda bazı şeyleri değiştirmeniz gerekir. Zaten yeni teknik direktör alınmasının en büyük nedeni bazı şeylerin iyi gitmemesinden dolayı. Benim bilgime, çalıştırma sistemime inanıyorsa bir kulüp, oturup görüşlerimizi paylaşacağız. Alanyaspor başkanı ile yönetimi ile paylaştığımız gibi bundan sonra da bu şekilde olacak" dedi.
Sezon sonunda Alanya ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut, "Kararı başkan ve yönetimler veriyor. Değişmesi gereken bir şeyler var. Futbolcuların dağılımı, transferler, bazı pozisyonlarda elde olmayan futbolcular var. Son 2 senede Fenerbahçe yeterince transfer yaptı. Kaç kişiden verim aldı? Hangi mevkilere futbolcu alıp hangileriyle yollarını ayrılmalılar? Bu analiz edilmeli. Büyük takımlarda her zaman kupa isteği var, Avrupa'ya gitme isteği var. Büyük takımın adı geçtiği zaman şampiyonluk ya da kupayla bağdaştırır. Oraya giden hoca da bunun bilincinde olacak."
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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