Bulut’tan mesaj

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör adayları arasında ilk iki sırada yer alan Erol Bulut, katıldığı bir canlı yayında Fenerbahçe sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Bulut, gelecek yıl İstanbul'a gelecekmiş gibi, "Gittiğiniz her takımda bazı şeyleri değiştirmeniz gerekir. Zaten yeni teknik direktör alınmasının en büyük nedeni bazı şeylerin iyi gitmemesinden dolayı. Benim bilgime, çalıştırma sistemime inanıyorsa bir kulüp, oturup görüşlerimizi paylaşacağız. Alanyaspor başkanı ile yönetimi ile paylaştığımız gibi bundan sonra da bu şekilde olacak" dedi.

Sezon sonunda Alanya ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut, "Kararı başkan ve yönetimler veriyor. Değişmesi gereken bir şeyler var. Futbolcuların dağılımı, transferler, bazı pozisyonlarda elde olmayan futbolcular var. Son 2 senede Fenerbahçe yeterince transfer yaptı. Kaç kişiden verim aldı? Hangi mevkilere futbolcu alıp hangileriyle yollarını ayrılmalılar? Bu analiz edilmeli. Büyük takımlarda her zaman kupa isteği var, Avrupa'ya gitme isteği var. Büyük takımın adı geçtiği zaman şampiyonluk ya da kupayla bağdaştırır. Oraya giden hoca da bunun bilincinde olacak."