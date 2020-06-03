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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Bulut’tan mesaj

Bulut’tan mesaj

Hoca adaylarından , katıldığı canlı yayında “Büyük takıma giden hoca kupa kazanması gerektiğini bilmeli” dedi.

Sarı-lacivertli takımda adayları arasında ilk iki sırada yer alan , katıldığı bir canlı yayında sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Bulut, gelecek yıl 'a gelecekmiş gibi, "Gittiğiniz her takımda bazı şeyleri değiştirmeniz gerekir. Zaten yeni teknik direktör alınmasının en büyük nedeni bazı şeylerin iyi gitmemesinden dolayı. Benim bilgime, çalıştırma sistemime inanıyorsa bir kulüp, oturup görüşlerimizi paylaşacağız. başkanı ile yönetimi ile paylaştığımız gibi bundan sonra da bu şekilde olacak" dedi.

Sezon sonunda Alanya ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut, "Kararı başkan ve yönetimler veriyor. Değişmesi gereken bir şeyler var. Futbolcuların dağılımı, transferler, bazı pozisyonlarda elde olmayan futbolcular var. Son 2 senede Fenerbahçe yeterince yaptı. Kaç kişiden verim aldı? Hangi mevkilere futbolcu alıp hangileriyle yollarını ayrılmalılar? Bu analiz edilmeli. Büyük takımlarda her zaman kupa isteği var, Avrupa'ya gitme isteği var. Büyük takımın adı geçtiği zaman şampiyonluk ya da kupayla bağdaştırır. Oraya giden hoca da bunun bilincinde olacak."

  1. 3.6.2020
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