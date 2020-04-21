Fenerbahçeli Mauricio Isla bin pişman! O karar... | Isla Fenerbahçe'de kalacak mı? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçeli Mauricio Isla bin pişman! O karar...

Fenerbahçeli Mauricio Isla bin pişman! O karar...

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle liglere verilen arada mali olarak zorlanan kulüplerden biri olan 'de iç hareketliliği yaşanırken, Şilili yıldız Mauricio Isla'dan sürpriz bir girişim gelmişti. Dış basında yer alan 'Isla Boca  Juniors ile anlaştı' haberlerinin ardından bin pişman olan Isla, sarı lacivertli yönetimden gelecek teklifi beklemeye geçti.

Fenerbahçeli Mauricio Isla bin pişman oldu... Temmuz 2017'de edilen tecrübeli futbolcunun sezon sonunda ayrılacağı iddia ediliyordu.

Öyle ki, Mauricio Isla'nın, Arjantin ekibi Boca Juniors ile anlaştığı iddiaları uluslararası basında manşetleri süslemeye başlamıştı.

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada liglere ara verilirken, bu süre zarfında Şilili yıldızın aklında çark etti ve 'de kalmak istedi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, sarı lacivertli yönetimden yeni bir kontrat teklif gelmesini bekleyen Isla'ya cevap net oldu. Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncu ile devam edip etmeyeceğine dair yeni kararın, gelecek teknik direktörde olacağını ifade etti.

Mauricio Isla, bu sezon toplam çıktığı 25 karşılaşmada 3 asistle oynamıştı.

  1. 21.04.2020
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