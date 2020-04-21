Fenerbahçeli Mauricio Isla bin pişman! O karar...
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle liglere verilen arada mali olarak zorlanan kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği yaşanırken, Şilili yıldız Mauricio Isla'dan sürpriz bir girişim gelmişti. Dış basında yer alan 'Isla Boca Juniors ile anlaştı' haberlerinin ardından bin pişman olan Isla, sarı lacivertli yönetimden gelecek teklifi beklemeye geçti.
Fenerbahçeli Mauricio Isla bin pişman oldu... Temmuz 2017'de transfer edilen tecrübeli futbolcunun sezon sonunda ayrılacağı iddia ediliyordu.
Öyle ki, Mauricio Isla'nın, Arjantin ekibi Boca Juniors ile anlaştığı iddiaları uluslararası basında manşetleri süslemeye başlamıştı.
Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada liglere ara verilirken, bu süre zarfında Şilili yıldızın aklında çark etti ve Fenerbahçe'de kalmak istedi.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre, sarı lacivertli yönetimden yeni bir kontrat teklif gelmesini bekleyen Isla'ya cevap net oldu. Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncu ile devam edip etmeyeceğine dair yeni kararın, gelecek teknik direktörde olacağını ifade etti.
Mauricio Isla, bu sezon toplam çıktığı 25 karşılaşmada 3 asistle oynamıştı.
- 21.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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