Fenerbahçeli Mauricio Isla bin pişman! O karar...

Fenerbahçeli Mauricio Isla bin pişman oldu... Temmuz 2017'de transfer edilen tecrübeli futbolcunun sezon sonunda ayrılacağı iddia ediliyordu.

Öyle ki, Mauricio Isla'nın, Arjantin ekibi Boca Juniors ile anlaştığı iddiaları uluslararası basında manşetleri süslemeye başlamıştı.

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada liglere ara verilirken, bu süre zarfında Şilili yıldızın aklında çark etti ve Fenerbahçe'de kalmak istedi.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, sarı lacivertli yönetimden yeni bir kontrat teklif gelmesini bekleyen Isla'ya cevap net oldu. Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncu ile devam edip etmeyeceğine dair yeni kararın, gelecek teknik direktörde olacağını ifade etti.

Mauricio Isla, bu sezon toplam çıktığı 25 karşılaşmada 3 asistle oynamıştı.