Luiz Gustavo’ya kötü haber
F.Bahçe taraftarının en beğendiği isim olan Luiz Gustavo'ya Fransa'dan kötü haber geldi.
F.Bahçe taraftarının en beğendiği isim olan Luiz Gustavo'ya Fransa'dan kötü haber geldi. Brezilyalı'nın adının anıldığı Lyon'un teknik direktörü Rudi Garcia, "Gustavo Marsilya'da ilk yılında çok iyiydi. Ama bu haliyle değil Lyon'a, Fransa Ligi'nde bir takıma dönmesi bile zor" dedi.
- 19.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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