Luiz Gustavo’ya kötü haber - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Luiz Gustavo’ya kötü haber

’ya kötü haber

Luiz Gustavo’ya kötü haber

F.Bahçe taraftarının en beğendiği isim olan 'ya 'dan kötü haber geldi.

F.Bahçe taraftarının en beğendiği isim olan 'ya 'dan kötü haber geldi. Brezilyalı'nın adının anıldığı 'un teknik direktörü , "Gustavo Marsilya'da ilk yılında çok iyiydi. Ama bu haliyle değil Lyon'a, Fransa Ligi'nde bir takıma dönmesi bile zor" dedi.

  1. 19.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Luiz Gustavo’ya kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA