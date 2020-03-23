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23 Mart 2020, Pazartesi
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Kruse’ye yarayacak

Kruse’ye yarayacak

Denizlispor ile 7 Mart'ta oynanan maçta sakatlanan , lige verilen arada sağlığına kavuşmayı hedefliyor. Sağ bağlarında edilen Alman yıldız, yeni bir erteleme olmazsa 'da ile oynayacakları yarı final rövanş maçında sahada olmak istiyor.

Denizlispor ile 7 Mart'ta oynanan maçta sakatlanan , lige verilen arada sağlığına kavuşmayı hedefliyor. Sağ bağlarında edilen Alman yıldız, yeni bir erteleme olmazsa 'da ile oynayacakları yarı final rövanş maçında sahada olmak istiyor.
  1. 23.3.2020
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