Halil Dervişoğlu'dan transfer sözleri! ''Türkiye'de oynamak isterim'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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4 büyüklerin gözdesinden sözleri! '''de oynamak...''

4 büyüklerin gözdesinden transfer sözleri! ''Türkiye'de oynamak...''

ekiplerinden , , ve 'nin döneminde gündemine gelen genç yıldız adayı , kariyer hedefleri ve 'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

döneminde , , ve 'nin gündemine gelen transferiyle ilgili konuştu.

Spor'a konuşan 20 yaşındaki genç yıldız adayı, ''Futbolcular için durumlar biraz sıkıntılı. İlk hafta antrenmanlar devam etti. Şimdi antrenman yapmıyoruz. Futbolcular evlerinde fit durumda kalmaya çalışıyorlar. Ligi ve Ligi arasında çok fark var. İngiltere'de sürekli atak ve yüksek tempolu oyun var. Bu seviyeyi oynayacağıma eminim. Böyle bir tempoya alışmak gerkeiyor. Ben de alışmaya çalıştım ve iyi noktaya gidiyorum. Ligler başlayınca inşallah daha fazla forma şansı bulacağım.

Hollanda'da haftada 1 kere çok ağır antrenman yapıyorsan İngiltere'de 3-4 kez oluyor. Bir futbolcu kendini daha fit hissediyor ama. Bu ligde kendimi daha çok geliştireceğimi düşünüyorum. İnşallah ben de kadroya gireceğim. Çok yetenekli çocuklar da var takımda. Beni çok iyi karşıladılar. Hocam da benimle ilgileniyor. 'e çıkma şansımız var. İnşallah ben de takıma katkı sağlayabilirim.'' dedi.

TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK MI?
iddialarıyla ilgili Dervişoğlu, ''Öncelikle hayırlısı neyse o olsun, diyorum. Bazı şeyler benim elimde değil, kulüplerin anlaşması lazım. Böyle bir şey olmaz demiyorum. Ben Türkiye'de oynamayı isterim. Her Türk futbolcu bunu ister. Olur mu, olmaz mı bu benim elimde değil.'' ifadelerini kullandı.

EURO 2021 KADROSUNA GİRMEYİ AMAÇLIYOR
Avrupa Şampiyona'sının ertelenmesi hakkında konuşan 20 yaşındaki isim, ''Ben elimden gelenin daha fazlasını vereceğim EURO 2021 kadrosuna girmek için. Bu sene kendimi o kadar gösteremedim ama seneye inşallah kendimi gösterip doğru yerlere gelebilirim.'' açıklamalarını yaptı.

4 BÜYÜKLERLE ADI ANILMIŞTI!
2019 yaz transfer döneminde genç oyuncunun ismi 'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile sıklıkla anılmıştı.

8 Aralık 1999 yılında Hollanda'da doğan Halil, 2013 yılında futbol kariyerine Sparta Rotterdam'ın alt takımlarında başladı. 2018'de A takıma yükselen Halil, geçtiğimiz kış transfer döneminde ise İngiltere'nin Bretford takımına transfer oldu.

Forvet bölgesinde oynayan futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.

  1. 22.03.2020
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