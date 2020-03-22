4 büyüklerin gözdesinden transfer sözleri! ''Türkiye'de oynamak...''

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer döneminde gündemine gelen genç yıldız adayı Halil Dervişoğlu, kariyer hedefleri ve Türkiye'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu.
Transfer döneminde Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Halil Dervişoğlu transferiyle ilgili konuştu.
TRT Spor'a konuşan 20 yaşındaki genç yıldız adayı, ''Futbolcular için durumlar biraz sıkıntılı. İlk hafta antrenmanlar devam etti. Şimdi antrenman yapmıyoruz. Futbolcular evlerinde fit durumda kalmaya çalışıyorlar. Hollanda Ligi ve İngiltere Ligi arasında çok fark var. İngiltere'de sürekli atak ve yüksek tempolu oyun var. Bu seviyeyi oynayacağıma eminim. Böyle bir tempoya alışmak gerkeiyor. Ben de alışmaya çalıştım ve iyi noktaya gidiyorum. Ligler başlayınca inşallah daha fazla forma şansı bulacağım.
Hollanda'da haftada 1 kere çok ağır antrenman yapıyorsan İngiltere'de 3-4 kez oluyor. Bir futbolcu kendini daha fit hissediyor ama. Bu ligde kendimi daha çok geliştireceğimi düşünüyorum. İnşallah ben de kadroya gireceğim. Çok yetenekli çocuklar da var takımda. Beni çok iyi karşıladılar. Hocam da benimle ilgileniyor. Premier Lig'e çıkma şansımız var. İnşallah ben de takıma katkı sağlayabilirim.'' dedi.
TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK MI?
Türkiye iddialarıyla ilgili Dervişoğlu, ''Öncelikle hayırlısı neyse o olsun, diyorum. Bazı şeyler benim elimde değil, kulüplerin anlaşması lazım. Böyle bir şey olmaz demiyorum. Ben Türkiye'de oynamayı isterim. Her Türk futbolcu bunu ister. Olur mu, olmaz mı bu benim elimde değil.'' ifadelerini kullandı.
EURO 2021 KADROSUNA GİRMEYİ AMAÇLIYOR
Avrupa Şampiyona'sının ertelenmesi hakkında konuşan 20 yaşındaki isim, ''Ben elimden gelenin daha fazlasını vereceğim EURO 2021 kadrosuna girmek için. Bu sene kendimi o kadar gösteremedim ama seneye inşallah kendimi gösterip doğru yerlere gelebilirim.'' açıklamalarını yaptı.
4 BÜYÜKLERLE ADI ANILMIŞTI!
2019 yaz transfer döneminde genç oyuncunun ismi Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile sıklıkla anılmıştı.
8 Aralık 1999 yılında Hollanda'da doğan Halil, 2013 yılında futbol kariyerine Sparta Rotterdam'ın alt takımlarında başladı. 2018'de A takıma yükselen Halil, geçtiğimiz kış transfer döneminde ise İngiltere'nin Bretford takımına transfer oldu.
Forvet bölgesinde oynayan futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.
- 22.03.2020
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
4 büyüklerin gözdesinden transfer sözleri! ''Türkiye'de oynamak...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.