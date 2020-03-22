Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
Galatasaray yaz transfer dönemi için gözden çıkaracağı isimleri belirledi. Teknik direktör Fatih Terim, 3 futbolcunun satışından toplam 25 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Bu bütçe ile sarı-kırmızılı ekip yeniden yapılandırılacak. İşte detaylar...
22 Mart 2020 Pazar 11:24
Güncelleme: 22.03.2020 11:37
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Galatasaray'ın yaz transfer dönemi için kurtuluş planı belli oldu. Sarı-kırmızılılar üç oyuncusunu satarak, transfer için bütçe yaratacak ve böylece ekonomik olarak rahatlayacak.
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Milliyet'te yer alan habere göre Marcao, Feghouli ve Belhanda bu yaz satış listesindeki isimler olacak. Bu üç oyuncunun satılmasından en az 25-30 milyon Euro'luk bir gelir beklendiği öğrenildi. Galatasaray bu parayı yeni takım kurulumuna harcayacak.
Sarı-kırmızılılarda özelikle Marcao için bu yaz iyi teklifler gelmesi bekleniyor. Geçen yaz Atalanta'dan 10 milyon Euro'luk transfer teklifi alan 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi, Avrupa'nın üst düzey liglerindeki birçok takımın takip ettiği biliniyor.
Galatasaraylı yetkililer Marcao'nun 15 milyon Euro'dan az bir rakama satılmayacağına inanıyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu 1 sene önce 4 milyon Euro'yaChaves'ten kadrosuna katmıştı. Marcao'nun performansının yanı sıra düşük yıllık ücretinin de Avrupa ekipleri tarafından tercih edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
İKİ İSİM DAHA SATIŞ LİSTESİNDE
Aslan'da sözleşmelerinin son senelerine gelen Feghouli ve Belhanda da yine bu yaz döneminde satış listesine girecek. Her iki oyuncudan toplam 10 milyon Euro bonservis beklendiği bildirildi. Galatasaray iki oyuncunun toplam 8-9 milyon Euro'ya varan yıllık ücretinden de kurtulacak.
Sarı-kırmızılı kulüp bu satışlardan gelecek parayla yaz döneminde yepyeni bir takım kuracak ve kadrosunu mümkün olduğunca gençleştirecek.