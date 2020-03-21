Papiss Cisse'nin menajerinden transfer sözleri! Fenerbahçe...
Alanyaspor'un golcü futbolcusu Papiss Cisse, Fenerbahçe'nin transfer gündemine girmişti. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Erol Bulut ismi ön plana çıkmıştı ve deneyimli teknik adamın Papiss Cisse'yi Fenerbahçe'ye getireceği öne sürülmüştü. Senegalli futbolcunun menajerinden konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.
Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olduğu iddia edilen Papiss Cisse'nin menajerinden transfer sözleri...
''AKLA YATKIN BİR DÜŞÜNCE''
Ajansspor'un haberine göre Papiss Cisse'nin Türkiye Temsilcisi Çağlar Meker, "Mart ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Normal şartlarda bu aylarda transfer gelişmeleri yaşanırdı. Fakat koronavirüs nedeniyle farklı bir süreçten geçiyoruz. Erol Bulut'un Fenerbahçe'de olması durumunda Papiss'i transfer edecek olması akla yatkın bir düşünce.'' dedi.
''ŞU AŞAMADA FENERBAHÇE'DEN TEKLİF YOK''
Papiss Cisse ile ilgilenen kulüplerin olması gayet normal diyen Eker, ''Fakat şu aşamada Fenerbahçe'den bize gelen teklif yok. Alanyaspor ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelerimiz oldu. Fakat şu aşamada koronavirüs salgını sebebiyle her şey tıkandı. Papiss, Alanya'da çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Senegalli golcü Akdeniz ekibinde bu sezon 25 maçta forma giyerken 17 gol 1 asist kaydetti.
- 21.03.2020
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
- Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'de her transfer fiyasko"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Papiss Cisse'nin menajerinden transfer sözleri! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.