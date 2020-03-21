Papiss Cisse'nin menajerinden transfer sözleri! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olduğu iddia edilen Papiss Cisse'nin menajerinden transfer sözleri...

''AKLA YATKIN BİR DÜŞÜNCE''

Ajansspor'un haberine göre Papiss Cisse'nin Türkiye Temsilcisi Çağlar Meker, "Mart ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Normal şartlarda bu aylarda transfer gelişmeleri yaşanırdı. Fakat koronavirüs nedeniyle farklı bir süreçten geçiyoruz. Erol Bulut'un Fenerbahçe'de olması durumunda Papiss'i transfer edecek olması akla yatkın bir düşünce.'' dedi.

''ŞU AŞAMADA FENERBAHÇE'DEN TEKLİF YOK''

Papiss Cisse ile ilgilenen kulüplerin olması gayet normal diyen Eker, ''Fakat şu aşamada Fenerbahçe'den bize gelen teklif yok. Alanyaspor ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelerimiz oldu. Fakat şu aşamada koronavirüs salgını sebebiyle her şey tıkandı. Papiss, Alanya'da çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Senegalli golcü Akdeniz ekibinde bu sezon 25 maçta forma giyerken 17 gol 1 asist kaydetti.