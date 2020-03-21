Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yanal paylaşımında, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yapan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim. #EvdeKalTürkiye" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim. #EvdeKalTürkiye— Ersun Yanal (@ersunyanal) March 21, 2020
- 21.03.2020
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