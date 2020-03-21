Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal'dan Fenerbahçe paylaşımı!

'dan 'ye geçmiş olsun mesajı!

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!

'nin eski , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yanal paylaşımında, "Fenerbahçe takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

'nin eski , bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim. #EvdeKalTürkiye" ifadelerini kullandı.

  1. 21.03.2020
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