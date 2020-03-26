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26 Mart 2020, Perşembe
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'den 'ye kötü haber!

Pedro Rodriguez'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı ile anılan 'nin İspanyol futbolcusu Pedro geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Ülkesinin basınına verdiği röportajda Chelsea'den ayrılacağına yönelik ifadelerin tercüme hatasından kaynaklandığını dile getiren yıldız futbolcu, "Benim arzum burada kalmak ancak gelecekte ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

ekiplerinden 'de forma giyen , sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ve takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

İspanyol oyuncu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkesinin basınına verdiği röportajda Chelsea'den ayrılacağına yönelik ifadelerin tercüme hatasından kaynaklandığını dile getirdi.

"BENİM ARZUM BURADA KALMAK"

Chelsea taraftarlarından birçok veda mesajı aldığını belirten Pedro, "Onlara teşekkür ediyorum ancak kulüp yetkilileriyle henüz görüşmedim. Sözleşmem sezon sonu bitiyor ama burada devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir kulüple sözleşme imzalamadığını kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Şu an Chelsea'ye aitim, onlarla bir kontratım var. Benim arzum burada kalmak ancak gelecekte ne olacağını bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 26.03.2020
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