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17 Mart 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 26'ıncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan , 27'inci haftada kümede kalma mücadelesi veren İstikbal Mobilya ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ile koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Antrenmanın, üçerli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

  1. 17.03.2020
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