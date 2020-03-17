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17 Mart 2020, Salı
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'den koronavirüs kararı! Organizasyon durduruldu

Fenerbahçe'den koronavirüs kararı! Organizasyon durduruldu

Kulübü, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şükrü Saraçoğlu 'nde hizmet veren Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve organizasyonunun durdurulduğunu açıkladı.

ekipleri, dünyaca yayılan koronavirüs salgını karşısında önlemler almaya devam ediyor. Son olarak Kulübü, Ülker Stadyumu'nda hizmet veren Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve organizasyonunun durdurulduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 'nde hizmet veren Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu organizasyonumuz Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

  1. 17.03.2020
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