Fenerbahçe'den koronavirüs kararı! Organizasyon durduruldu

Süper Lig ekipleri, dünyaca yayılan koronavirüs salgını karşısında önlemler almaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu'nda hizmet veren Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu organizasyonunun durdurulduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hizmet veren Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu organizasyonumuz Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.