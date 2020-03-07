Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! Oyuna devam edemedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

'de şoku! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! Oyuna devam edemedi

'in 25'inci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmanın 28'inci dakikasında sakatlanan Alman futbolcu oyuna devam edemedi. Kruse'nin yerine oyuna Miha Zajc dahil edildi.

'in 25. haftasında oynanan -Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu , 25. dakikada kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı.

Yaklaşık 3 dakika daha oyuna devam eden Alman futbolcu saha kenarına işaret ederek değişiklik istedi.

Kruse sakatlık sebebiyle oyundan 28. dakikada sahadan ayrılırken, yerine giren oyuncu olan Zajc 3 dakika sonra oyuna dahil olabildi.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 22:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! Oyuna devam edemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN