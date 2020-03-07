Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! Oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmanın 28'inci dakikasında sakatlanan Alman futbolcu Max Kruse oyuna devam edemedi. Kruse'nin yerine oyuna Miha Zajc dahil edildi.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı.
Yaklaşık 3 dakika daha oyuna devam eden Alman futbolcu saha kenarına işaret ederek değişiklik istedi.
Kruse sakatlık sebebiyle oyundan 28. dakikada sahadan ayrılırken, yerine giren oyuncu olan Zajc 3 dakika sonra oyuna dahil olabildi.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 22:05
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Yorum
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