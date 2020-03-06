Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral vakası! Ömer Faruk Beyaz... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe İkinci Merih Demiral vakası! Ömer Faruk Beyaz...

'de ikinci vakası! ...

Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral vakası! Ömer Faruk Beyaz...

'nin genç yıldız adayı dünya devlerini peşine taktı. Sarı-lacivertli takımın ileriki yıllarda büyük şeyler beklediği 16 yaşındaki futbolcu, 2019'un muhteşem çocuğu seçilmişti. Altyapısında yetişen 'ı elden kaçıran Fenerbahçe'nin Ömer Faruk Beyaz'da da aynı tehlikeyi yaşadığı belirtildi.

'ın ikinci bir vakası olabileceği iddiası spor gündemine bomba gibi düştü.

Geleceğin yıldızı olarak görülen Ömer Faruk Beyaz, genç yaşına rağmen alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla ön plana çıkmıştı. 16 yaşındaki futbolcu, 'nin gelecek planlarında önemli bir yer tutarken, Avrupa'nın dev takımlarının da ilgisini çekti. , , , Stuttgart, gibi Alman futbolunun önde gelen kulüplerinin yanı sıra Inter, , , 'un da ilgisi bulunuyor.

Dünyanın önde gelen kulüplerinin takibinde olan ve sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın da Merih Demiral gibi elden kaçabileceği spor dünyasında çok sık konuşuluyor.

AİLESİ TAŞINACAĞI İÇİN MUTSUZ
Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra çok fazla süre alamayan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi 2021 yılının haziran ayından sonra erecek. Ailesinin Almanya'ya taşınacak olması ve görev alamamasından dolayı mutsuz olduğu ifade edilen Beyaz'a dünyanın önde gelen kulüpleri menajerler aracılığı ile teklif yaptı.

İKİNCİ MERİH VAKASI OLABİLİR
Sarı-lacivertli formayı giyemediği için mutsuz oluğu belirtilen Ömer Faruk'un daha önce kulüp altyapısında yetişen ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral gibi olabileceği yorumları yapılmaya başlandı.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 14:03
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