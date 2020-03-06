Fenerbahçe'de büyük çöküş! Aykut Kocaman...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler bir süredir istenildiği gibi gitmiyor. Son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda yaşayan sarı-lacivertlilerde yönetim değişikliği sonrası futbol şubesinde yapılan değişikliklerden verim alınamadı. Yeni yönetim ilk iş olarak teknik direktör Aykut Kocaman'la yolları ayırmış ve üst üste başarısız hamleler yaparak istikrarı yakalayamadı ve futbol şubesinde çöküş yaşandı.
Fenerbahçe'de yeni yönetim futbol şubesi üzerinde birçok değişikliğe imza attı ancak beklenen sonuç gelmedi.
COCU GELDİĞİ GİBİ GİTTİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'la yolları ayıran Ali Koç yönetimi, ilk iş olarak sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getirdi. Fransız futbol adamı, Hollanda'nın PSV takımıyla şampiyonluk yaşayan Philipe Cocu'yu takımın başına getirdi. Ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve Hollandalı teknik adamla kısa sürede yollar ayrıldı.
KOEMAN BİRLİKTELİĞİ KISA SÜRDÜ
Philippe Cocu'nun ardından yardımcısı Erwin Koeman'la yola devam edildi. Sezon sonuna kadar Koeman'la devam etmek isteyen Fenerbahçe'de başarısız sonuçların üst üste gelmesinin ardından bu birliktelik de kısa sürdü.
YANAL DA ÇARE OLAMADI
Fenerbahçe'de Erwin Koeman'dan sonra taraftarın da büyük baskısıyla göreve Ersun Yanal getirildi. Sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde şampiyponluk yaşayan Yanal'ın ikinci dönemi kabus gibi geçti. Ezeli rakibi Galatasaray'a 21 yıl sonra sahasında mağlup olan Fenerbahçe, zirve yarışının da uzağında kaldı.
Teknik direktör Ersun Yanal, göreve geldikten 15 ay sonra Antalyaspor maçından sonra istifa etti.
ATTIĞI TWEET COMOLLI'NIN SONU OLDU
Büyük hedeflerle Fenerbahçe'ye gelen sportif direktör Damien Comolli, Ali Koç'un takıma transfer ettiği Simon Falette'nin transfer süreciyle ilgili açıklama yapmak için sosyal medya hesabı açtı. Gineli stoperin transferini kendisinin yapmadığını ifade eden Fransız futbol adamı, Falette'in transferini başkanın yaptığını açıkladı. Damien Comolli'nin bu açıklamalarından sonra takım üzerindeki yetkileri sınırlandırıldı. Sarı-lacivertli takımda ikinci plana düşen Comolli, görevinden istifa etti.
Altyapıda da görev değişikliği yaşandı. İspanyol çalıştırıcı David Badia ile yollar ayrılmış ve yerine Serdar Dayat getirilmişti.
Gelinen noktada iki yıl dolmadan futbol takımıyla ilgili üst ve alt yapı yapılanması tamamen değişti. 4 teknik adam, bir sportif direktör ve bir alt yapı sorumlusuyla yollar ayrıldı.
- 06.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de büyük çöküş! Aykut Kocaman... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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