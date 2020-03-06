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06 Mart 2020, Cuma
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'de büyük çöküş! ...

Fenerbahçe'de büyük çöküş! Aykut Kocaman...

ekiplerinden 'de işler bir süredir istenildiği gibi gitmiyor. Son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda yaşayan sarı-lacivertlilerde yönetim değişikliği sonrası şubesinde yapılan değişikliklerden verim alınamadı. Yeni yönetim ilk iş olarak 'la yolları ayırmış ve üst üste başarısız hamleler yaparak istikrarı yakalayamadı ve futbol şubesinde çöküş yaşandı.

'de yeni yönetim şubesi üzerinde birçok değişikliğe imza attı ancak beklenen sonuç gelmedi.

COCU GELDİĞİ GİBİ GİTTİ
Fenerbahçe'de 'la yolları ayıran yönetimi, ilk iş olarak sportif direktörlük görevine 'yi getirdi. Fransız futbol adamı, 'nın PSV takımıyla şampiyonluk yaşayan Philipe Cocu'yu takımın başına getirdi. Ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve Hollandalı teknik adamla kısa sürede yollar ayrıldı.

KOEMAN BİRLİKTELİĞİ KISA SÜRDÜ
Philippe Cocu'nun ardından yardımcısı 'la yola devam edildi. Sezon sonuna kadar Koeman'la devam etmek isteyen Fenerbahçe'de başarısız sonuçların üst üste gelmesinin ardından bu birliktelik de kısa sürdü.

YANAL DA ÇARE OLAMADI
Fenerbahçe'de Erwin Koeman'dan sonra taraftarın da büyük baskısıyla göreve getirildi. Sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde şampiyponluk yaşayan Yanal'ın ikinci dönemi kabus gibi geçti. Ezeli rakibi 'a 21 yıl sonra sahasında mağlup olan Fenerbahçe, zirve yarışının da uzağında kaldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, göreve geldikten 15 ay sonra maçından sonra istifa etti.

ATTIĞI TWEET COMOLLI'NIN SONU OLDU
Büyük hedeflerle Fenerbahçe'ye gelen sportif direktör Damien Comolli, Ali Koç'un takıma ettiği Simon Falette'nin transfer süreciyle ilgili açıklama yapmak için sosyal medya hesabı açtı. Gineli stoperin transferini kendisinin yapmadığını ifade eden Fransız futbol adamı, Falette'in transferini başkanın yaptığını açıkladı. Damien Comolli'nin bu açıklamalarından sonra takım üzerindeki yetkileri sınırlandırıldı. Sarı-lacivertli takımda ikinci plana düşen Comolli, görevinden istifa etti.

Altyapıda da görev değişikliği yaşandı. İspanyol çalıştırıcı David Badia ile yollar ayrılmış ve yerine Serdar Dayat getirilmişti.

Gelinen noktada iki yıl dolmadan futbol takımıyla ilgili üst ve alt yapı yapılanması tamamen değişti. 4 teknik adam, bir sportif direktör ve bir alt yapı sorumlusuyla yollar ayrıldı.

  1. 06.03.2020
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