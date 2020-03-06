Fenerbahçe'de büyük çöküş! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de yeni yönetim futbol şubesi üzerinde birçok değişikliğe imza attı ancak beklenen sonuç gelmedi.

COCU GELDİĞİ GİBİ GİTTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'la yolları ayıran Ali Koç yönetimi, ilk iş olarak sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getirdi. Fransız futbol adamı, Hollanda'nın PSV takımıyla şampiyonluk yaşayan Philipe Cocu'yu takımın başına getirdi. Ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve Hollandalı teknik adamla kısa sürede yollar ayrıldı.

KOEMAN BİRLİKTELİĞİ KISA SÜRDÜ

Philippe Cocu'nun ardından yardımcısı Erwin Koeman'la yola devam edildi. Sezon sonuna kadar Koeman'la devam etmek isteyen Fenerbahçe'de başarısız sonuçların üst üste gelmesinin ardından bu birliktelik de kısa sürdü.

YANAL DA ÇARE OLAMADI

Fenerbahçe'de Erwin Koeman'dan sonra taraftarın da büyük baskısıyla göreve Ersun Yanal getirildi. Sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde şampiyponluk yaşayan Yanal'ın ikinci dönemi kabus gibi geçti. Ezeli rakibi Galatasaray'a 21 yıl sonra sahasında mağlup olan Fenerbahçe, zirve yarışının da uzağında kaldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, göreve geldikten 15 ay sonra Antalyaspor maçından sonra istifa etti.



ATTIĞI TWEET COMOLLI'NIN SONU OLDU

Büyük hedeflerle Fenerbahçe'ye gelen sportif direktör Damien Comolli, Ali Koç'un takıma transfer ettiği Simon Falette'nin transfer süreciyle ilgili açıklama yapmak için sosyal medya hesabı açtı. Gineli stoperin transferini kendisinin yapmadığını ifade eden Fransız futbol adamı, Falette'in transferini başkanın yaptığını açıkladı. Damien Comolli'nin bu açıklamalarından sonra takım üzerindeki yetkileri sınırlandırıldı. Sarı-lacivertli takımda ikinci plana düşen Comolli, görevinden istifa etti.



Altyapıda da görev değişikliği yaşandı. İspanyol çalıştırıcı David Badia ile yollar ayrılmış ve yerine Serdar Dayat getirilmişti.

Gelinen noktada iki yıl dolmadan futbol takımıyla ilgili üst ve alt yapı yapılanması tamamen değişti. 4 teknik adam, bir sportif direktör ve bir alt yapı sorumlusuyla yollar ayrıldı.