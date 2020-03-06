Fenerbahçe'ye kötü haber! 1 yıl men...
Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılmasına karar verilmişti. Sarı-lacivertli takımda şimdi takımın başına kimin getirileceği merak konusu oldu. Listede birçok aday yer alırken, bir isimle ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte o isim ve men tehlikesi...
Süper Lig'de Şubat ayında çıktığı 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin geçeceği merak konusu olurken, TFF talimatlarına göre şok bir gerçekle karşılaşıldı. Eğer Fenerbahçe takımın başında o ismi getirirse ağır bir cezayla karşılaşılabilir...
Yeni teknik direktörün Denizli maçına yetişip yetişmeyeceği de başka bir soru olarak akıllara takılırken Fenerbahçe önceki gün yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde antrenman yaptı. Dün ise antrenör ekibine takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu da katıldı.
RESMİ OLARAK MÜMKÜN DEĞİL
Emre'nin antrenör olarak takımın başında sahaya çıkması 3. bir soruyu daha gündeme getirdi. Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum bu konuya açıklık getirdi: Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir futbolcu aynı zamanda teknik direktör olabilir mi? Cevap çok net: Olamaz!