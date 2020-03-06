Fenerbahçe'ye kötü haber! 1 yıl men... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Fenerbahçe'ye kötü haber! 1 yıl men...

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılmasına karar verilmişti. Sarı-lacivertli takımda şimdi takımın başına kimin getirileceği merak konusu oldu. Listede birçok aday yer alırken, bir isimle ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte o isim ve men tehlikesi...

6 Mart 2020 Cuma 09:07 Güncelleme: 06.03.2020 09:07
Fenerbahçe'ye kötü haber! 1 yıl men...

Süper Lig'de Şubat ayında çıktığı 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin geçeceği merak konusu olurken, TFF talimatlarına göre şok bir gerçekle karşılaşıldı. Eğer Fenerbahçe takımın başında o ismi getirirse ağır bir cezayla karşılaşılabilir...

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Fenerbahçe'ye kötü haber! 1 yıl men...

Sarı lacivertlilerin başkan vekili Semih Özsoy "Aklımızda ve gönlümüzde bazı isimler var" dese de şu ana kadar herhangi bir isimle anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! 1 yıl men...

Yeni teknik direktörün Denizli maçına yetişip yetişmeyeceği de başka bir soru olarak akıllara takılırken Fenerbahçe önceki gün yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde antrenman yaptı. Dün ise antrenör ekibine takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu da katıldı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! 1 yıl men...

RESMİ OLARAK MÜMKÜN DEĞİL
Emre'nin antrenör olarak takımın başında sahaya çıkması 3. bir soruyu daha gündeme getirdi. Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum bu konuya açıklık getirdi: Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir futbolcu aynı zamanda teknik direktör olabilir mi? Cevap çok net: Olamaz!

Fenerbahçe'ye kötü haber! 1 yıl men...

Talimat kimlerin teknik direktör olup olamayacağını 'Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Talimatı'nda belirlemiş.

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