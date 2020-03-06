Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılmasına karar verilmişti. Sarı-lacivertli takımda şimdi takımın başına kimin getirileceği merak konusu oldu. Listede birçok aday yer alırken, bir isimle ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte o isim ve men tehlikesi...