Mircea Lucescu iddialı konuştu! 'Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Mircea Lucescu iddialı konuştu! "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım"

Mircea Lucescu iddialı konuştu! "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım"

Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için arayışlar sürerken, bir antrenör daha listeye dahil oldu. Usta teknik adam Mircea Lucescu'nun da ismi sarı-lacivertli ekiple anılırken, Rumen basınından flaş iddialar geldi. İşte detaylar...
5 Mart 2020 Perşembe 22:04 Güncelleme: 05.03.2020 22:16
Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kapatmıştı.

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Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle ikinci devreye hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertli ekipte alınan 3 mağlubiyet 2 beraberlik sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Sarı Kanaryalar'da Yanal'ın yerine Roger Schmidt, Erol Bulut, Niko Kovac ve Abdullah Avcı gibi teknik adamların isimleri anılırken, flaş bir iddia geldi.

Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Rumen basını, tekrar çıkış yakalamak isteyen Süper Lig devininin Mircea Lucescu ile ilgilendiğini ve usta teknik adamın oldukça iddialı olduğunu dile getirdi.

Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 1 yıldır başka takım ile anlaşmayan Lucescu'nun yeni sezonda sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi.

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