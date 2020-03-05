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Mircea Lucescu iddialı konuştu! "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım"

Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için arayışlar sürerken, bir antrenör daha listeye dahil oldu. Usta teknik adam Mircea Lucescu'nun da ismi sarı-lacivertli ekiple anılırken, Rumen basınından flaş iddialar geldi. İşte detaylar...

5 Mart 2020 Perşembe 22:04 Güncelleme: 05.03.2020 22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





