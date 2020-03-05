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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi! Takımın başında...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyet ayrılmıştı. Karşılaşmasının ardından Ersun Yanal ve Fenerbahçe'nin ilişiği tam olarak kesilirken, sarı lacivertliler yeni teknik direktör arayışına girmişti. Bir çok ismin teknik patronluk için adı Fenerbahçe ile anılırken, resmi internet sitesinde sürpriz bir gelişme kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, 5 Mart Perşembe günü takımın çalıştıran ikili oldu. İşte o anlar...

5 Mart 2020 Perşembe 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





