Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: Kulübede değil sahada olmak istiyorum! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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'ndan flaş açıklama: Kulübede değil sahada olmak istiyorum!

Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: Kulübede değil sahada olmak istiyorum!

üst üste alınan mağlubiyetler sonrası teknik direktör ile yollar ayrılmıştı... Bu ayrılık sonrası teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tecrübeli oyuncu 'da teknik direktörlük için anılan ismiler arasında. Öte yandan geçirdiği sakatlık sonrası sahalarda uzak kalan Belözoğlu yaptığı açıklamada kulübede değil sahada olmak istiyorum dedi. İşte detaylar...

'de kulübün simge isimleri, bu zor günlerde taşın altına elleri soktu ve zor bir göreve soyundu.

Sezon başında takıma kaptan olarak geri dönen , yine sezon başında futbolu bırakarak antrenörlüğe adım atan 'le beraber zor günlerde sorumluluğu üstlendi.

Daha sonra takımla buluşan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, diğer antrenörler Zeki Murat Göle ve 'la yan yana durarak arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

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"TAKIMIMIZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Zor günlerden geçtiklerini vurgulayan kaptan Emre Belözoğlu'nun, "Hepimiz içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumun farkındayız. Şu anda Fenerbahçe için, takımımız için elimizden geleni yapacağız. Camiamıza ve taraftarlarımıza layık bir takım olacağız. En iyi noktaya çıkarmak için takımı uğraşacağız." dedi.

"FENERBAHÇE İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
Ayrıca yeni bir hoca gelinceye kadarki dönemde üstleneceği rol ile ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Sakatlığımı en kısa sürede atlatıp görev almak istiyorum. Bunun için yoğun mesai harcıyorum. Kulübüde değil sahada olmak istiyorum. Önceliğim ve düşüncem bu. Kalan haftalarda daha fazla sorumluluk almak ve elimden gelen yardımı yapmak en büyük arzum. Ama nerede olursa olsun hepimiz Fenerbahçe için en iyisini yapacağız. Bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz." cümlelerini aktardı.

  1. 06.03.2020
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