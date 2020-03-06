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Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Yeni teknik direktör...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Akyazı'dan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Eski teknik direktör Ersun Yanal, bu maç ile beraber takımdan resmi olarak ayrılığını gerçekleştirirken, sarı lacivertliler, yeni teknik direktör arayışı için düğmeye bastı. Fenerbahçe yönetimi, ligin bitmesine kısa süre kala masada 4 seçenek belirledi. İşte detaylar...

6 Mart 2020 Cuma 12:20 Güncelleme: 06.03.2020 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





