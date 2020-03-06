Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Yeni teknik direktör... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Yeni teknik direktör...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Akyazı'dan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Eski teknik direktör Ersun Yanal, bu maç ile beraber takımdan resmi olarak ayrılığını gerçekleştirirken, sarı lacivertliler, yeni teknik direktör arayışı için düğmeye bastı. Fenerbahçe yönetimi, ligin bitmesine kısa süre kala masada 4 seçenek belirledi. İşte detaylar...
6 Mart 2020 Cuma 12:20 Güncelleme: 06.03.2020 12:40
Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Yeni hoca için masada 4 seçenek

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Ersun Yanal ile yollarını resmen ayırmıştı.

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Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Yeni hoca için masada 4 seçenek

Sarı lacivertliler, yeni teknik direktör konusunda bir çok opsiyonu masaya yatırırken, sürpriz bir karara imza atması da olası.

Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Yeni hoca için masada 4 seçenek

Yanal ile yolların ayrılmasının ardından bir çok isimle irtibata geçen Fenerbahçeli yetkililer, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü açıklamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Yeni hoca için masada 4 seçenek

Bu hususta yönetim, 4 farklı seçeneği birden düşünürken, kısa sürede resmi yayın organlarından yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin hoca operasyonundaki planları şu şekilde;

Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Yeni hoca için masada 4 seçenek

A PLANI - ABDULLAH AVCI

Listesinde Erol Bulut, Engin Fırat, Tayfun Korkut ve Niko Kovac gibi isimleri bulunduran Fenerbahçe'nin A planının son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı olduğu belirtildi.

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