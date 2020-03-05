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05 Mart 2020, Perşembe
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atıldı! Schmidt'ten 'ye yanıt

İlk adım atıldı! Schmidt'ten Fenerbahçe'ye yanıt

'de teknik adam arayışı hız kazandı. döneminin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki isimlerle temaslara başladı. Fenerbahçe yönetiminin ilk hedef olarak belirlenen 'le bir görüşme gerçekleştirdiği ve Alman hocanın düşünmek için süre istediği kaydedildi.

'de gözler takıma gelecek yeni teknik adam çevrilmiş durumda. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından zirve yarışında yara alan sarı-lacivertlilerde dönemi sona ermişti. Fenerbahçe asbaşkanı yönetim olarak arayışlarına başladığını açıklamıştı ve bu konuda ciddi bir adım geldi.

Sabah'ın haberine göre, yönetim çarşamba öğle saatlerinde konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. İlk adayın olduğu öğrenildi. Son olarak 'de görev yapan ve şu an boşta olan Schmidt ile ilgili atıldı. 52 yaşındaki teknik adamın menajeri ve avukatı ile temasa geçildi.

''BİRAZ SÜRE İSTİYORUM''
Büyük bir maceraya atılarak gittiği Çin'in BJ Guoan takımında istediği şampiyonluğa iki sezonda da ulaşamayan Alman teknik adamın, yeni hedefinin ülkesi olduğu ve Bundesliga takımlarından teklif beklediği öğrenildi. Hoca değişikliği muhtemel takımlardan birinden teklif gelmemesi halinde 'u listesine alacak. Roger Schmidt'in sarı-lacivertli kulübün ön teklifine, "Teşekkür ederim ancak kafamdaki planlar için sizden biraz süre istiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.

'un Fenerbahçe başkanı olmadan önce de Schimdt ile futbol üzerine fikir alışverişinde bulunma adına bazı görüşmeler yaptığı ve buradan bir dostluklarının bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçe'de pek çok isim gündeme gelirken, tüm adaylar tek tek en ince detaylarıyla ele alınıyor. Yönetim toplantısında çoğunluğun görüşü yabancı bir getirilmesi yönünde oldu. Toplantıda Başkan Ali Koç'un da yabancı teknik adamdan yana olduğu ve ilk olarak yabancı isimlerin değerlendirilmesi, eğer buradan sonuç çıkmazsa Türk antrenörlere yönelme şeklinde bir strateji belirlendiği öğrenildi. Fenerbahçe düne kadar hiçbir teknik adama resmi teklif götürmedi. Dün başlayan çalışmalar ise henüz sonuç vermedi. Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy yönetiminde yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

ALTERNATİF İSİM ENGİN FIRAT
Fenerbahçe için gündeme gelen isimlerden biri de Moldova 'nın başındaki performansıyla dikkat çeken Engin Fırat oldu. 49 yaşındaki hocanın 2002 yılında sarı-lacivertli takımda Lorant'ın yardımcılığını yapması ve camiayı tanıması, Almanca ve İngilizce bilmesi öne çıkmasını sağlıyor. Dolaylı yollardan nabzı yoklanan Fırat, Başkan Ali Koç ya da yardımcısı Semih Özsoy'dan bir teklif gelmeden konuyla ilgili konuşmaktan kaçınıyor.

DAUM TEKLİF GELİRSE SICAK
Fenerbahçe ile adı anılan diğer isimse Alman hoca Christopher Daum... 66 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı. 'de ve Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştırırken iki takımda da şampiyonluk yaşadı. Daum, Başkan Ali Koç'la temasa geçmediği sürece nabız yoklamak için yapılan görüşmeleri geçerli saymadığını belirtirken, "Daha önce çalıştığım ve bildiğim bir kulüp. Soğuk bakmam" diyerek kapıyı aralık bırakıyor.

  1. 05.03.2020
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