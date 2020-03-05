Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi! O görüşme...

Başkan Ali Koç'un durumunun ciddi şekilde tartışıldığı Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı.

Eski Başkan Aziz Yıldırım ve camianın önde gelen isimleri yemekte buluştu.

Yıldırım, eski yönaticiler Murat Özaydınlı, Abdullah Kiğılı ve Ozan Balaban ile bir restoranda yemek yedi.

Yemekte kulübün son durumunun konuşulduğu ifade edildi.