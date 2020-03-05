Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...

'de gece yarısı gelişmesi! Gözyaşları...

Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...

Son olarak yarı final ilk maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan ve maç sonrasında İstanbul'a dönen 'de teknik direktör , takımla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Vedalaşma sırasında oldukça hüzünlü anlar yaşanırken, tesis çalışanları göz yaşlarına hakim olamadı.

'de dönemi resmen sona erdi...

Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan Ersun Yanal, Trabzonspor karşısında son kez takımının başında yer aldı. 58 yaşındaki teknik adam, mücadelenin ardından kafileyle birlikte Samandıra Tesisleri'ne geri döndü. Burada kendisini, o saate kadar tesislerde kalan çalışanlar karşıladı.

"YARDIMA HAZIRIM"

Ersun Yanal'ın veda anında duygusal anlar yaşandı. Deneyimli çalıştırıcı, kısa bir konuşma yaparak, "Fenerbahçe'ye hizmet veren herkese bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Eğer benden bir isteğiniz olursa, her zaman yanınızda olacağımı, yardıma hazır olacağımı bilin. Hepinize her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AĞLAYANLAR OLDU

Ersun Yanal daha sonra oyuncuları, ekibi ve tesis çalışanları ile tek tek sarılarak vedalaştı. Bu sıra çok kişi göz yaşlarına hakim olamadı. Yanal, ardından tesislerden son kez ayrılarak Fenerbahçe'ye resmen 'elveda' dedi.

  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN