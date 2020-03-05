Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan ve maç sonrasında İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Vedalaşma sırasında oldukça hüzünlü anlar yaşanırken, tesis çalışanları göz yaşlarına hakim olamadı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi...
Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan Ersun Yanal, Trabzonspor karşısında son kez takımının başında yer aldı. 58 yaşındaki teknik adam, mücadelenin ardından kafileyle birlikte Samandıra Tesisleri'ne geri döndü. Burada kendisini, o saate kadar tesislerde kalan çalışanlar karşıladı.
"YARDIMA HAZIRIM"
Ersun Yanal'ın veda anında duygusal anlar yaşandı. Deneyimli çalıştırıcı, kısa bir konuşma yaparak, "Fenerbahçe'ye hizmet veren herkese bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Eğer benden bir isteğiniz olursa, her zaman yanınızda olacağımı, yardıma hazır olacağımı bilin. Hepinize her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
AĞLAYANLAR OLDU
Ersun Yanal daha sonra oyuncuları, ekibi ve tesis çalışanları ile tek tek sarılarak vedalaştı. Bu sıra çok kişi göz yaşlarına hakim olamadı. Yanal, ardından tesislerden son kez ayrılarak Fenerbahçe'ye resmen 'elveda' dedi.
- 05.03.2020
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