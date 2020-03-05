İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Eski Fenerbahçeli İsmail Kartal, A Spor canlı yayınına bağlanaral konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kartal, "Fenerbahçe'den kimse ile görüşmedim." ifadelerini kullandı. İşte Kartal'ın tüm açıklamaları...
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