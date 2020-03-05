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05 Mart 2020, Perşembe
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Son dakika: İşte 'nin yeni adresi

Son dakika: İşte Damien Comolli'nin yeni adresi

'de çalkantılı bir süreçten geçtikten sonra görevinden ayrılan 'nin yeni adresi merak ediliyordu. Fransız basını, 47 yaşındaki sportif direktörün Monaco ile görüşmelere başladığını duyurdu. Anlaşmanın büyük ölçüde sağlanması beklenirken Damien Comolli, Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirdiği Islam Slimani'yle yeniden buluşacak.

'de yeni yönetimle birlikte göreve gelen pek parlak bir dönem geçirmedi. Fransız sportif direktör, 1.5 yıllık görev süresince sarı-lacivertli takıma birçok yapmış ancak alınan isimlerden beklenilen verim alınamamıştı.

FALETTE TRANSFERİ AYRILIĞI GETİRDİ
sebebiyle transfer yapmakta güçlük çeken Fenerbahçe'de stoper bölgesine Simon Falette transferi yapıldı. Damien Comolli, transferde herhangi bir rolü olmadığını ve Gineli stoperi başkanın takıma kattığını sosyal medyadan açıklayınca olanlar oldu. Fenerbahçe Başkanı , Comolli'nin bu hamlesinden sonra yetkilerini sınırlandırdı ve Fransız sportif direktör görevinden istifa etti.

Damien Comolli'nin Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hangi takımı çalıştıracağı merak ediliyordu.

YENİ ADRESİ MONACO!
Fransız sportif direktörün yeni adresi belli oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile görüşmeye başladı. Anlaşma gerçekleşirse Islam Slimani ile Damien Comolli yeniden bir araya gelecek.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco, sportif direktörlük için Damien Comolli ile görüşüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, geçtiğimiz günlerde Monaco yöneticileri ile bir araya geldi. Avrupa futboluna dair bilgisi, tecrüresi ve profili nedeniyle Monaco'nun Damien Comolli ismini belirlediği ifade edildi.

SLIMANI İLE YENİDEN BULUŞUYOR

Monaco sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Islam Slimani'nin yanı sıra Everton'dan Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı. Damien Comolli, Fenerbahçe'ye transfer ettiği Slimani ile yeniden buluşmaya hazırlanırken, 'ın ise bundan sonraki süreçte Onyekuru için Comolli ile görüşmesi gerekecek.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 11:06
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