Kovac: Yeniden coşkuyu hissetmeye başladım
Niko Kovac, Berliner Kurier'e konuştu... 48 yaşındaki Hırvat teknik adam, "Tekrar teknik direktör olarak çalışmak için coşkuyu, isteği hissetmeye başladım. Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim. Bunun için hedefli bir şekilde hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı. Gazete, Kovac'ın Fenerbahçe'nin yanı sıra Alman Hertha Berlin'in de gündeminde olduğunu yazdı.
Niko Kovac, Berliner Kurier'e konuştu... 48 yaşındaki Hırvat teknik adam, "Tekrar teknik direktör olarak çalışmak için coşkuyu, isteği hissetmeye başladım. Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim. Bunun için hedefli bir şekilde hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı. Gazete, Kovac'ın Fenerbahçe'nin yanı sıra Alman Hertha Berlin'in de gündeminde olduğunu yazdı.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Fatih Terim'den oyunculara mesaj! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
- EURO 2020 laneti! A Milli Takımımız'ın kadrosunda...
- Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
Kovac: Yeniden coşkuyu hissetmeye başladım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.