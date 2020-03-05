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05 Mart 2020, Perşembe
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Kovac: Yeniden coşkuyu hissetmeye başladım

Kovac: Yeniden coşkuyu hissetmeye başladım

Niko Kovac, 'e konuştu... 48 yaşındaki Hırvat teknik adam, "Tekrar olarak çalışmak için coşkuyu, isteği hissetmeye başladım. Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim. Bunun için hedefli bir şekilde hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı. Gazete, Kovac'ın 'nin yanı sıra Alman 'in de gündeminde olduğunu yazdı.

Niko Kovac, 'e konuştu... 48 yaşındaki Hırvat teknik adam, "Tekrar olarak çalışmak için coşkuyu, isteği hissetmeye başladım. Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim. Bunun için hedefli bir şekilde hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı. Gazete, Kovac'ın 'nin yanı sıra Alman 'in de gündeminde olduğunu yazdı.
  1. 5.3.2020
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