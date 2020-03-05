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05 Mart 2020, Perşembe
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Falette 3 hafta yok

Falette 3 hafta yok

maçında sakatlanan en az 3 hafta forma giyemeyecek. Gineli oyuncunun 'ında sol kalçasında yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti. Sağlık kurulu, Falette'nin tedavisine başladı. Diğer sakatlar , ve Dirar'ın ise Denizlispor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor. ve Rodrigues'in ise durumu belirsiz.

maçında sakatlanan Simon Falette en az 3 hafta forma giyemeyecek. Gineli oyuncunun 'ında sol kalçasında yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti. Sağlık kurulu, Falette'nin tedavisine başladı. Diğer sakatlar , Serdar Aziz ve Dirar'ın ise Denizlispor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor. ve Rodrigues'in ise durumu belirsiz.
  1. 5.3.2020
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