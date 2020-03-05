Falette 3 hafta yok
Trabzonspor maçında sakatlanan Simon Falette en az 3 hafta forma giyemeyecek. Gineli oyuncunun MR'ında sol kalçasında yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti. Sağlık kurulu, Falette'nin tedavisine başladı. Diğer sakatlar Emre, Serdar Aziz ve Dirar'ın ise Denizlispor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor. Hasan Ali ve Rodrigues'in ise durumu belirsiz.
Trabzonspor maçında sakatlanan Simon Falette en az 3 hafta forma giyemeyecek. Gineli oyuncunun MR'ında sol kalçasında yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti. Sağlık kurulu, Falette'nin tedavisine başladı. Diğer sakatlar Emre, Serdar Aziz ve Dirar'ın ise Denizlispor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor. Hasan Ali ve Rodrigues'in ise durumu belirsiz.
- 5.3.2020
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