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05 Mart 2020, Perşembe
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Sadece Kırklareli!

Sadece Kırklareli!

yarı final ilk maçında 'a 2-1 yenilen 'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı- lacivertliler son 8 resmi maçta sadece Kırklarelispor'u yenebildi. Kupada eşleştiği Trakya ekibini 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup eden Kanarya, oynadığı diğer 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

yarı final ilk maçında 'a 2-1 yenilen 'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı- lacivertliler son 8 resmi maçta sadece Kırklarelispor'u yenebildi. Kupada eşleştiği Trakya ekibini 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup eden Kanarya, oynadığı diğer 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.
  1. 5.3.2020
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