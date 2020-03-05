Federasyon kararını verdi! Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Federasyon açıkladı! Fenerbahçe maçı tekrar edilecek

Federasyon kararını verdi! Afyon Belediyespor - maçı tekrar edilecek

Federasyon kararını verdi! Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

Afyon - Belediyespor - maçı kural hatası nedeniyle tekrar edilecek. 'nun yaptığı açıklamaya göre, Afyon Belediyespor'un yaptığı itiraz kabul gördü ve iki takım arasındaki maçın tekrarına karar verildi.

Afyon Belediyespor - maçı yeniden oynanacak. 1 Mart 2020 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertli takımın 64-62 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından, Afyon Belediyespor TBF'ye kural hatası başvurusu yapmıştı. Başvuru değerlendi ve Afyon Belediyespor'un itirazını haklı buldu.

BİR ADIM GERİDEN
Üçüncü çeyrekte Gregor Hrovat'a çalınan teknik faul sırasında ok yönüne göre topun kendilerinde olmasına karşın, serbest atıştan sonra topun Fenerbahçe'ye verildiğini ileri süren Afyon Belediyesi karşılaşmanın sonunda itiraz dilekçesini sunmuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 01 Mart 2020 tarihinde oynanan – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 12:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Federasyon kararını verdi! Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN