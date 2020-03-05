Federasyon kararını verdi! Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek
Afyon - Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı kural hatası nedeniyle tekrar edilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Afyon Belediyespor'un yaptığı itiraz kabul gördü ve iki takım arasındaki maçın tekrarına karar verildi.
Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı yeniden oynanacak. 1 Mart 2020 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertli takımın 64-62 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından, Afyon Belediyespor TBF'ye kural hatası başvurusu yapmıştı. Başvuru değerlendi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Afyon Belediyespor'un itirazını haklı buldu.
BİR ADIM GERİDEN
Üçüncü çeyrekte Gregor Hrovat'a çalınan teknik faul sırasında ok yönüne göre topun kendilerinde olmasına karşın, serbest atıştan sonra topun Fenerbahçe'ye verildiğini ileri süren Afyon Belediyesi karşılaşmanın sonunda itiraz dilekçesini sunmuştu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.
Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 12:13
- Federasyon kararını verdi! Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek
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