Afyon Belediyespor 62 - 64 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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62 - 64 | MAÇ SONUCU

Afyon Belediyespor 62 - 64 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

'nin 21. haftasında , Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda konuk olduğu 'u mağlup etti.

'nin 21. haftasında , deplasmanda Meksa Yatırım 'u yendi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 11-10 önde geçerken, periyodun kalan bölümünde skor üstünlüğünü ele geçiren Beko, ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta iki takımın da top kayıpları dikkati çekti. Çekişmeli geçen çeyrek sonunda soyunma odasına 32-32 eşitlikle gidildi.

Maçın üçüncü periyodunda ev sahibi takım daha iyi bir performans gösterdi. Crawford, Davis JR ve Aldridge'nin sayılarıyla öne geçen Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, final çeyreğine 51-44 üstün girdi.

Maçın son periyoduna da ev sahibi takım iyi başladı, dış atıştan bulduğu sayılarla 31. dakikada farkı 10'a çıkardı: 54-44. Daha sonra toparlanan Fenerbahçe Beko, Nunnally ve Williams ile sayılar bularak dengeyi sağladı. Sarı-lacivertliler, son anlarda serbest atışlardan kaydettiği basketlerle 64-62 öne geçti. Ev sahibi ekip son hücumda sayı bulamayınca, Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı.

  1. 01.03.2020
  2. Güncelleme: 01.03.2020 20:14
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