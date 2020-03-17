Anadolu Efes 86-55 Frutti Extra Bursaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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86-55 Frutti Extra | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 86-55 Frutti Extra Bursaspor | MAÇ SONUCU

’ndeki erteleme maçında Frutti Extra 'u konuk eden , rakibini 31 sayı farkla 86-55 mağlup etti. Karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynandı. Ligde üst üste 6, toplamda 21. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar 23. haftayı zirvede tamamlarken, play-off yarışında darbe yiyen Timsah ise 12. mağlubiyetini tattı.

Euroleague'de zirvede yer alan , 'nde ağırladığı Frutti Extra 'u farklı geçti. Lacivert-beyazlılar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede rakibini 86-55'lik skorla devirip ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Efes toplamda ise 21. galibiyetini alarak 'yı geride bırakıp 23. haftayı lider tamamladı. Ev sahibinde 19 sayıyla oynayan Buğrahan Tuncer karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

ANADOLU EFES: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar

1. PERİYOT: 19-13

DEVRE: 40-26

3. PERİYOT: 68-42

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 22:10
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