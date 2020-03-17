Anadolu Efes 86-55 Frutti Extra Bursaspor | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi’ndeki erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor'u konuk eden Anadolu Efes, rakibini 31 sayı farkla 86-55 mağlup etti. Karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynandı. Ligde üst üste 6, toplamda 21. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar 23. haftayı zirvede tamamlarken, play-off yarışında darbe yiyen Timsah ise 12. mağlubiyetini tattı.
THY Euroleague'de zirvede yer alan Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde ağırladığı Frutti Extra Bursaspor'u farklı geçti. Lacivert-beyazlılar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede rakibini 86-55'lik skorla devirip ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Efes toplamda ise 21. galibiyetini alarak Pınar Karşıyaka'yı geride bırakıp 23. haftayı lider tamamladı. Ev sahibinde 19 sayıyla oynayan Buğrahan Tuncer karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
ANADOLU EFES: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar
1. PERİYOT: 19-13
DEVRE: 40-26
3. PERİYOT: 68-42
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 22:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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