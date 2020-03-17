Anadolu Efes 86-55 Frutti Extra Bursaspor | MAÇ SONUCU

THY Euroleague'de zirvede yer alan Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde ağırladığı Frutti Extra Bursaspor'u farklı geçti. Lacivert-beyazlılar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede rakibini 86-55'lik skorla devirip ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Efes toplamda ise 21. galibiyetini alarak Pınar Karşıyaka'yı geride bırakıp 23. haftayı lider tamamladı. Ev sahibinde 19 sayıyla oynayan Buğrahan Tuncer karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

ANADOLU EFES: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar

1. PERİYOT: 19-13

DEVRE: 40-26

3. PERİYOT: 68-42