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01 Mart 2020, Pazar
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'nde koronavirüs önlemi

THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs önlemi

Basketbol 'nin 27. haftasındaki Milan- maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Mart Salı günü İtalyan temsilcisi Milan'ın İspanyol ekibi 'i ağırlayacağı maçın, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ULEB 'nda, Germani Brescia Leonessa ile Umana Reyer arasında aynı tarihte 'da oynanacak mücadelenin de seyircisiz yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

İtalya'da daha önce de Serie A'daki bazı karşılaşmaların seyircisiz oynanması kararı alınmıştı.

  1. 01.03.2020
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