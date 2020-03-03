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03 Mart 2020, Salı
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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes didik didik arandı! Ergin Ataman tepki gösterdi

didik didik arandı! tepki gösterdi

Anadolu Efes didik didik arandı! Ergin Ataman tepki gösterdi

EuroLeague'in 27'nci haftasında yarın 'in Maccabi FOX takımı ile karşılaşacak olan 'te kafile, uçağa giriş sırasında yapılan ek güvenlik aramasında didik didik arandı.

Başantrenör , teknik heyet ve basketbolcular, 'dan 'e giden uçağa binmeden önce özel bir güvenlik şirketi tarafından aranırken, başantrenör Ergin Ataman bu duruma tepki gösterdi. 'e birçok kez gittiklerini ancak bu durumla hiç karşılaşmadıklarını dile getiren deneyimli başantrenör, Bize bu yapılan saygısızlık.

Yıllardır Tel Aviv'e uçuyoruz, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Normal güvenlik kontrolleri yapılıyor, X-Ray cihazlarıdan herkes geçiyor, bunlar tamam ama sonrası uçağın kapısında yapılan bu muamele tam bir skandal ifadelerini kullandı. Güvenlik şirketi çalışanlarının; tüm oyuncuların ve kulüp personelinin üzerini teker teker aradığı ve bavullar ile çantaları açtırıp içlerine baktıkları görüldü. Yetkililerden alınan bilgiye göre ise bu uygulamanın normal bir prosedür olduğu belirtildi. Tüm İsrail, ABD ve uçuşlarında bu güvenlik uygulamasının tüm yolcular için yıllardır yapıldığı vurgulandı.

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 12:33
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