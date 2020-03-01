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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Basketbol Beşiktaş Sompo Sigorta deplasmanda kazandı!

Büyükçekmece 81-92 | MAÇ SONUCU

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 81-92 Beşiktaş Sompo Sigorta | MAÇ SONUCU

ING Ligi'nin 21. haftasında , Büyükçekmece BK'yi 92-81 mağlup etti. Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sonuç ile puanını 32'ye yükseltti ve 8. sırada yer alarak play-off yarışını sürdürdü. Arel Üniversitesi Büyükçekmece ise; puanını 24'e yükseltti ve 15. sırada kaldı.

ING Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 92-81 yendi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta 11. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 18. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer ismi Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol adına 39 sayı kaydeden Hayes oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Can Mavisu

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 16, Arda Erdoğan, Hayes 39, Mert Celep 8, Saffold 3, Yiğit Can Vardal 6, Cengizhan İvedi, Uğur Hortum

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, 17, Birkan Batuk 12, 17, Durisic 17, Ömer Utku Al 2, Can Kaan Turgut, Burak Can Yıldızlı 11

1. Periyot: 18-22

Devre: 47-46

3. Periyot: 62-68

Beş faulle çıkanlar: 39.07 Oğuz Savaş, 39.24 İsmet Akpınar ()

  1. 01.03.2020
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