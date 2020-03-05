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05 Mart 2020, Perşembe
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Denizlispor revire döndü! maçı öncesi...

Denizlispor revire döndü! Fenerbahçe maçı öncesi...

'de BtcTurk 'u 2-0 mağlup edip kara bulutları dağıtan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynanacak maçı öncesi sakatlık kabusuyla boğuşuyor.

Yeşil-siyahlılarda 6 futbolcunun 'ye karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Ege ekibinde daha önce de sakatlıkları olan Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba'nın tedavilerine devam edilirken, İsmail Aissati, Hadi Sacko ve Isaac Sackey'in de kervana katılması teknik ekibin canını sıktı.

Özellikle Sacko'nun adalesindeki yırtık yüzünden 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Aissati ve Sackey'in de 'de forma giymesinin çok düşük ihtimal olduğu ifade edildi. Alternatif arayışlarına başlayan teknik direktör 'un takımla yaptığı toplantıda, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kime görev verirsem vereyim, herkes formasının değerini bilerek oynayacaktır. Hepinize güvenim tam. Fenerbahçe karşısında da iyi futbol oynayıp evimize güzel bir skorla döneceğimize inanıyorum" dediği vurgulandı.

  1. 05.03.2020
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