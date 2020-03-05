Denizlispor revire döndü! Fenerbahçe maçı öncesi...
Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup edip kara bulutları dağıtan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık kabusuyla boğuşuyor.
Yeşil-siyahlılarda 6 futbolcunun Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Ege ekibinde daha önce de sakatlıkları olan Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba'nın tedavilerine devam edilirken, İsmail Aissati, Hadi Sacko ve Isaac Sackey'in de kervana katılması teknik ekibin canını sıktı.
Özellikle Sacko'nun adalesindeki yırtık yüzünden 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Aissati ve Sackey'in de Kadıköy'de forma giymesinin çok düşük ihtimal olduğu ifade edildi. Alternatif arayışlarına başlayan teknik direktör Bülent Uygun'un takımla yaptığı toplantıda, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kime görev verirsem vereyim, herkes formasının değerini bilerek oynayacaktır. Hepinize güvenim tam. Fenerbahçe karşısında da iyi futbol oynayıp evimize güzel bir skorla döneceğimize inanıyorum" dediği vurgulandı.
- 05.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Denizlispor revire döndü! Fenerbahçe maçı öncesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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