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05 Mart 2020, Perşembe
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37 puan yeter

37 puan yeter

Yeni 'yı yenerek 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren ve moral kazanan Denizlispor'da , ligde kalma barajı konusunda öngörüde bulundu.

Yeni 'yı yenerek 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren ve moral kazanan Denizlispor'da , ligde kalma barajı konusunda öngörüde bulundu. Uygun, "Kalan 10 maçtaki bütün puanlara talip olmak için çalışacağız. 37 puan toplayan ligde kalacaktır" ifadelerini kullandı.
  1. 5.3.2020
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