37 puan yeter
Yeni Malatya'yı yenerek 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren ve moral kazanan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, ligde kalma barajı konusunda öngörüde bulundu.
Yeni Malatya'yı yenerek 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren ve moral kazanan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, ligde kalma barajı konusunda öngörüde bulundu. Uygun, "Kalan 10 maçtaki bütün puanlara talip olmak için çalışacağız. 37 puan toplayan ligde kalacaktır" ifadelerini kullandı.
- 5.3.2020
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