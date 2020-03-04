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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Denizlispor Bülent Uygun'dan Fenerbahçe açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü 'dan açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Fenerbahçe açıklaması

'in 25'inci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Ege temsicisinin teknik direktörü da açıklamalarda bulundu. Uygun, "Rakibin kim olduğu değil bizim neler yapabildiğimize bakan bir oyun anlayışıyla, Denizlispor camiasına yakışır bir şekilde sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

, 'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü 'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

yönetiminde Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı. Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım halinde maça en iyi şekilde hazırlanmaya devam ettiklerini ifade etti.

"İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ"

Hafta sonu kazanmanın verdiği mutluluğun takıma sirayet ettiğini dile getiren Uygun, şunları söyledi:

"Tek üzüntümüz sakatların çokluğu. Takımın ana iskeletini kurduğumuz Lopes, Zakarya, Kibong gibi futbolcularımız sakat, Oscar'ın kolunda aldığı darbeye bağlı ağrı ve şişme var. Bunlar tabii bizim için önemli eksiklikler. Ama futbolcu kardeşlerimizle bulunduğumuz konum itibarıyla her maç bizim için çok önemli. Kazanma adına sahada mücadele eden, futbolun bütün güzelliklerini yansıtan, rakibin kim olduğu değil bizim neler yapabildiğimize bakan bir oyun anlayışıyla, Denizlispor camiasına yakışır bir şekilde sahada olacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."

Uygun, Fenerbahçe'nin durumuna ilişkin bir soru üzerine ise kendileri için rakiplerinin durumundan çok kendi durumlarının önemli olduğunu ifade etti.

  1. 04.03.2020
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