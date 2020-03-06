En çok izlenen Fenerbahçe

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06 Mart 2020, Cuma
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 Lig'de geride kalan 24 hafta sonunda en fazla taraftara oynayan takım oldu.

Lig'de geride kalan 24 hafta sonunda en fazla taraftara oynayan takım oldu. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda tribünde tam 39 bin 555 taraftar ortalaması yakaladı.

  1. 6.3.2020
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