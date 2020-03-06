Soldado’ya bak sen!

Sarı-lacivertlilerde 2 sezon forma giyen Soldado, İspanyol basınına ilginç açıklamalar yaptı. F.Bahçe'de 47 lig maçında 15 gol atan Soldado, "F.Bahçe'den teklif geldiğinde tereddüt etmeden kabul ettim. Ekonomik açıdan önemliydi. Türkiye'ye gittiğimde birçok insan beni unuttu. Türk futbolcu, Avrupa'da fazla takip edilmediği için iki yıl ortadan kaybolmuş gibi göründüm" sözlerini sarfetti.