Soldado’ya bak sen!
Sarı-lacivertlilerde 2 sezon forma giyen Soldado, İspanyol basınına ilginç açıklamalar yaptı.
Sarı-lacivertlilerde 2 sezon forma giyen Soldado, İspanyol basınına ilginç açıklamalar yaptı. F.Bahçe'de 47 lig maçında 15 gol atan Soldado, "F.Bahçe'den teklif geldiğinde tereddüt etmeden kabul ettim. Ekonomik açıdan önemliydi. Türkiye'ye gittiğimde birçok insan beni unuttu. Türk futbolcu, Avrupa'da fazla takip edilmediği için iki yıl ortadan kaybolmuş gibi göründüm" sözlerini sarfetti.
- 6.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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