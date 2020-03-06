Savunmada kriz
Falette'nin Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanması savunmada planları alt-üst etti.
Falette'nin Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanması savunmada planları alt-üst etti. Jailson'un üst üste hatalar yaptığı süreçte Denizlispor'a karşı nasıl bir tercih yapılacağı merak konusu oldu. Teknik heyetin savunmada Jailson'u kesip, Serdar ile birlikte Gustavo'yu savunmanın göbeğinde oynatabileceği belirtiliyor.
- 6.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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