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06 Mart 2020, Cuma
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Savunmada kriz

Savunmada kriz

'nin  ile oynanan kupa maçında sakatlanması savunmada planları alt-üst etti.

'nin ile oynanan kupa maçında sakatlanması savunmada planları alt-üst etti. 'un üst üste hatalar yaptığı süreçte Denizlispor'a karşı nasıl bir tercih yapılacağı merak konusu oldu. Teknik heyetin savunmada Jailson'u kesip, Serdar ile birlikte Gustavo'yu savunmanın göbeğinde oynatabileceği belirtiliyor.

  1. 6.3.2020
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