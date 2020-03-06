Savunmada kriz

Falette'nin Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanması savunmada planları alt-üst etti. Jailson'un üst üste hatalar yaptığı süreçte Denizlispor'a karşı nasıl bir tercih yapılacağı merak konusu oldu. Teknik heyetin savunmada Jailson'u kesip, Serdar ile birlikte Gustavo'yu savunmanın göbeğinde oynatabileceği belirtiliyor.