Pendikspor ile Iğdır FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Iğdır Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Pendikspor puanını 33'e yükseltti.
Iğdır FK ise puanını 29 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Hüseyin Maldar'ın pasında topu ceza yayı önünde kontrol eden Clarke Harris, bekletmeden yaptığı sert şutta kaleci Muhammet Taha soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Doğan Erdoğan'ın sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Ryan Mendes voleyle vuruşunu yaptı ve top direkten oyun alanına döndü.
37. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hüseyin, son çizgiye inerek içeriye çevirdi. Ön direğe koşu yapan Mallik Wilks düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
40. dakikada Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Ali Kaan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
55. dakikada Denic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Berkay kafayı vururken, top az farkla dışarı gitti.
62. dakikada hızlı gelişen Iğdır FK atağında Fofana, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana, müsait durumdaki Mendes'e pasını aktarırken, bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.