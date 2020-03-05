Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi!
Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sarı lacivertliler, Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ederken, 5 Mart Perşembe günü yapılan antrenmanda bir sürpriz yaşandı. Sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Sarı lacivertliler, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından bir çok isimle teknik patronluk için görüşmelerine devam ederken, resmi kaynaklardan sürpriz bir detay paylaşıldı.
Sarı lacivertlilerin Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile ilgil yaptığı paylaşım şu şekilde;
"Fenerbahçemiz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Futbol A Takımımız, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak."
İŞTE O ANLAR
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 15:53
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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