Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe resmi siteden duyurdu! Takımın başında...

'de son dakika gelişmesi!

Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi!

'de flaş gelişme... Sarı lacivertliler, ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ederken, 5 Mart Perşembe günü yapılan antrenmanda bir sürpriz yaşandı. Sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, ", , ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı." ifadelerine yer verildi.

, Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Sarı lacivertliler, 'ın ayrılığının ardından bir çok isimle teknik patronluk için görüşmelerine devam ederken, resmi kaynaklardan sürpriz bir detay paylaşıldı.

Sarı lacivertlilerin Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile ilgil yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Fenerbahçemiz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, , ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Futbol A Takımımız, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak."

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  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 15:53
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