Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Sarı lacivertliler, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından bir çok isimle teknik patronluk için görüşmelerine devam ederken, resmi kaynaklardan sürpriz bir detay paylaşıldı.

Sarı lacivertlilerin Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile ilgil yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Fenerbahçemiz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Futbol A Takımımız, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak."

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