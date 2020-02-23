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23 Şubat 2020, Pazar
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Rami resmen ’de

Rami resmen Sochi’de

Sözleşmesini fesheden , 'ye imza attı. Rus ekibi transferi, "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu. Rami de hesabından, " benim için harika bir deneyim olacak. Yeni takımımla ilk maçıma çıkmak için büyük heyecan duyuyorum" dedi. F.Bahçe'deki bazı alacaklarından feragat ettiği belirtilen Rami'nin Sochi'de net 3.2 milyon euro kazanacağı bildirildi.

Sözleşmesini fesheden Adil Rami, 'ye imza attı. Rus ekibi transferi, "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu. Rami de hesabından, " benim için harika bir deneyim olacak. Yeni takımımla ilk maçıma çıkmak için büyük heyecan duyuyorum" dedi. F.Bahçe'deki bazı alacaklarından feragat ettiği belirtilen Rami'nin Sochi'de net 3.2 milyon euro kazanacağı bildirildi.
  1. 23.2.2020
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