Kanarya turladı
3-0’ın rövanşında Mevlüt’ün attığı golle kazanan Kanarya’nın Türkiye Kupası yarı finalindeki rakibi büyük ihtimalle Trabzon olacak
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kırklarelispor'u 1-0 yenerek yarı finale çıktı. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 gibi farklı bir skorla kazanan ve büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertli takım dün sahaya yedek bir kadro ile çıktı. 22 bir taraftarının desteklediği Kanarya, ilk devrede rakibine büyük üstünlük kurdu ama golü bulamadı.
İLK MAÇ DIŞARDA
50. dakikada Mevlüt Erdinç'in golü ile öne geçen Sarı Kanarya, daha fazla sıkmadı ve rahat bir maç çıkardı. Yarı finale yükselen F.Bahçe'nin rakibi, çok büyük ihtimalle ilk maçta BB Erzurum'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor olacak. Sarılacivertli takım, yarı finaldeki ilk maçını 3, 4 veya 5 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 21, 22 veya 23 Nisan'da Kadıköy'de yapılacak.
- 12.2.2020
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