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11 Şubat 2020, Salı
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Kupada tur zamanı

Kupada tur zamanı

, rövanşında 3-0 yendiği Kırklareli’yi ağırlayacak. A Spor’dan yayınlanacak olan bu karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Ligde haftayı Alanya beraberliğiyle kapatan , gözünü kupaya çevirdi. Sarı-lacivertliler, ilk maçında 3-0 yendiği Kırklareli'yi ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki rövanş maçı 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gündür kaldığı Trabzon'dan dün akşam saatlerinde 'a hareket edebildi.

ERTELEME GÜNDEMDEYDİ
Geçtiğimiz cumartesi günü 2. Lig'de oynanacak Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için bu şehre giden Kırklarelispor'un son ana kadar İstanbul'a gelişi belirsizdi. Kırklarelispor Başkanı , İstanbul'a dönememe ihtimallerine karşın Türkiye Federasyonu'nu bilgilendirirken, maçın ertelenmesi de gündeme geldi. Ancak hava şartlarının uygun hale gelmesinin ardından Kırklarelispor kafilesi akşam saatlerinde İstanbul'a indi.

12. ADAMA MESAJ
Fenerbahçe, resmi siteden kupa maçı öncesi taraftarlarına seslendi, "Disiplin ihlali yapılmadan takımımıza destek olalım" mesajını gönderdi.

GERİ SAYIM BAŞLADI
Kupada Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde Samandıra'da antrenmanını yapan sarı-lacivertliler tam kadro çalıştı.

FERDİ KADIOĞLU YİNE İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin gelecek yıllarda çok şey beklediği Ferdi Kadıoğlu'nun bugünkü sınava 11'de başlaması bekleniyor. Ersun Yanal'ın daha önceki 5 kupa maçında 11'de başlattığı 20 yaşındaki orta sahanın, ilk maçtaki farklı galibiyetin de etkisiyle forma giyeceği belirtildi.

  1. 11.2.2020
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