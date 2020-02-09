Salih 9 yıl sonra
Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan, 9 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'e rakip takım formasıyla çıktı.
Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan, 9 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'e rakip takım formasıyla çıktı. Sarı-lacivertli takımda toplam 3 sezon forma giyen Uçan daha önce 21 Aralık 2010'da Bucaspor formasıyla rakip olarak Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahaya çıkmıştı.
- 9.2.2020
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