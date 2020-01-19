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19 Ocak 2020, Pazar
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Goller VAR’a takıldı

Goller VAR’a takıldı

F.Bahçe 46’da Muriç; Gaziantep ise 87’de Twumasi ile ağları sarstı Ancak iki pozisyonda da devreye giren VAR, golleri geçersiz saydı.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda özellikle son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta tartışmalı pozisyonlar da yaşandı. Karşılaşmada en çok öne çıkan pozisyonlar maçın golsüz devam ettiği 46. dakikada Vedat Muriç, fileleri havalandırdı. Ancak devreye giren VAR sistemi, bu pozisyonda ofsayt olduğunu orta hakem 'e iletti. 87'de ise bu kez 'un gol sevinci kursağında kaldı. Ev sahibinin Twumasi ile bulduğu beraberlik sayısı öncesi 'a faul yapıldığını tespit eden VAR, bu golü de iptal etti.

  1. 19.1.2020
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