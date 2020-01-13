Moussa Sow İtalya Serie B'ye transfer oldu!
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK gibi ekiplerin formasını giyen 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Moussa Sow, İtalya Serie B ekiplerinden Trapani ile anlaştı.
Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen Senegalli futbolcu Moussa Sow, geçtiğimiz sezonun devre arasında Gaziantep FK'ya transfer olmuştu.
Forma giydiği 15 karşılaşmada 4 gol 1 asist üreten Sow ile yaz transfer döneminde yollar ayrılmıştı.
Sky Sports'un haberine göre; Yaklaşık 6 aydır boşta bulunan 33 yaşındaki forvet, İtalya Serie B ekiplerinden Trina ile anlaşmaya vardı.
Haberde, Senegalli futbolcunun 19 Ocak'ta şehre geleceği ve imza atacağı belirtildi.
- 13.01.2020
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Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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