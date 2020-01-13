Moussa Sow İtalya Serie B'ye transfer oldu!

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen Senegalli futbolcu Moussa Sow, geçtiğimiz sezonun devre arasında Gaziantep FK'ya transfer olmuştu.

Forma giydiği 15 karşılaşmada 4 gol 1 asist üreten Sow ile yaz transfer döneminde yollar ayrılmıştı.

Sky Sports'un haberine göre; Yaklaşık 6 aydır boşta bulunan 33 yaşındaki forvet, İtalya Serie B ekiplerinden Trina ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Senegalli futbolcunun 19 Ocak'ta şehre geleceği ve imza atacağı belirtildi.