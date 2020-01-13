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13 Ocak 2020, Pazartesi
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B'ye oldu!

Moussa Sow İtalya Serie B'ye transfer oldu!

Bir dönem 'de , ve FK gibi ekiplerin formasını giyen 33 yaşındaki Senegalli futbolcu , B ekiplerinden Trapani ile anlaştı.

Bir dönem ve 'da forma giyen Senegalli futbolcu , geçtiğimiz sezonun devre arasında FK'ya olmuştu.

Forma giydiği 15 karşılaşmada 4 gol 1 asist üreten Sow ile yaz transfer döneminde yollar ayrılmıştı.

'un haberine göre; Yaklaşık 6 aydır boşta bulunan 33 yaşındaki forvet, B ekiplerinden Trina ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Senegalli futbolcunun 19 Ocak'ta şehre geleceği ve imza atacağı belirtildi.

  1. 13.01.2020
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