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13 Ocak 2020, Pazartesi
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sol bekte rota değiştirdi! Takas ile geliyor

Fenerbahçe sol bekte rota değiştirdi! Takas ile geliyor

transferi için bir süredir çalışmalarını sürdüren , Kolarov'dan vazgeçmiş, sonrasında 'i listesine almıştı. Kaynak sıkıntısı çeken sarı lacivertli ekip, Rodriguez'i de rafa kaldırınca devreye B planı girdi...

Yaz tranfer döneminde 'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden yönetimi istediğini alamayınca sezona mevkiinde eksik ile başladı.

Hasan Ali'nin de sakatlığı tüm planları alt üst etti. Ara döneminde mutlak bir sol bek alacak olan Sarı Kanaryalar, Milan'ın İsviçreli sol beki 'ı hedefine aldı.

Oyuncu ve menajeriyle yapılan görüşmelerde her iki tarafta anlaşma sağladı. Ancak Milan, oyuncusunu bonservisiyle birlikte veya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte göndermekte direniyor.

'nin limit aşımı kararı sonrası eli kolu bağlanan Kanarya'da bir kaynak gelene kadar Rodriguez defteri rafa kaldırıldı. Bu transfer için gerekli kaynağı yaratılamaması durumunda ise B planı hazırda tutuluyor.

'un 27 yaşındaki Hırvat sol beki 'ı kadrosuna katmak için takas yoluyla Rizespor'un kapısı çalınacak. Sezon başında gerçekleşen Vedat Muriqi transferinden arası iyi olan iki takımın anlaşmada sorun yaşamayacağını düşünülüyor. Takas olarak ise Rizespor'a ve isimlerinden bir tanesi masaya sunulacak. Anlaşma olması halinde Hırvat sol bek sezonun ikinci yarısında Sarı Lacivertli formayı giyecek.

Dario Melnjak'ın Rizespor'daki performans verileri: 36 maç - 6 gol - 4 asist

(Osman Cengiz - Takvim)

  1. 13.01.2020
  2. Güncelleme: 13.01.2020 20:56
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