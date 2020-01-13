Fenerbahçe sol bekte rota değiştirdi! Takas ile geliyor

Yaz tranfer döneminde Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi istediğini alamayınca sezona sol bek mevkiinde eksik ile başladı.

Hasan Ali'nin de sakatlığı tüm planları alt üst etti. Ara transfer döneminde mutlak bir sol bek alacak olan Sarı Kanaryalar, Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez'ı hedefine aldı.

Oyuncu ve menajeriyle yapılan görüşmelerde her iki tarafta anlaşma sağladı. Ancak Milan, oyuncusunu bonservisiyle birlikte veya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte göndermekte direniyor.

TFF'nin limit aşımı kararı sonrası eli kolu bağlanan Kanarya'da bir kaynak gelene kadar Rodriguez defteri rafa kaldırıldı. Bu transfer için gerekli kaynağı yaratılamaması durumunda ise B planı hazırda tutuluyor.

Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat sol beki Dario Melnjak'ı kadrosuna katmak için takas yoluyla Rizespor'un kapısı çalınacak. Sezon başında gerçekleşen Vedat Muriqi transferinden arası iyi olan iki takımın anlaşmada sorun yaşamayacağını düşünülüyor. Takas olarak ise Rizespor'a Alper Potuk ve Mehmet Ekici isimlerinden bir tanesi masaya sunulacak. Anlaşma olması halinde Hırvat sol bek sezonun ikinci yarısında Sarı Lacivertli formayı giyecek.

Dario Melnjak'ın Rizespor'daki performans verileri: 36 maç - 6 gol - 4 asist

(Osman Cengiz - Takvim)