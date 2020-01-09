Fikret Orman yönetimi ibra edilmedi!
Beşiktaş'ta eski Başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu bugün yapıldı.
Eski Başkanı Fikret Orman, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmedi.
Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Beşiktaş Futbol Yatırımları Başkanlığı'ndan ayrıldığı ifade edildi. Olağanüstü seçim sonrası borsa şirketinin de başkanlığını yürüten Ahmet Nur Çebi, bu kez görevini bıraktı.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 12:51
- Fikret Orman yönetimi ibra edilmedi!
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Toplam 2
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Yorum
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