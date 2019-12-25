Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz!
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, alacaklarından dolayı siyah-beyazlı kulübe haciz gönderdi. Bein Sports'un haberine göre Beşiktaşlı yetkililer konuyla ilgileniyor.
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın asistanının kulübe haciz getirdiği bildirildi. beIN SPORTS'un haberine göre, Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyorlar.
Fikret Orman'ın asistanı Başak Pekin'in kulübe ilettiği haciz miktarının 27 bin TL olduğu söyleniyor.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtmişti.
- 25.12.2019
- Güncelleme: 25.12.2019 17:25
- Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz!
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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