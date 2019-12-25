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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'dan 'a haciz!

Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz!

'ın eski başkanı , alacaklarından dolayı siyah-beyazlı kulübe haciz gönderdi. Bein Sports'un haberine göre Beşiktaşlı yetkililer konuyla ilgileniyor.

'ın eski başkanı 'ın asistanının kulübe haciz getirdiği bildirildi. beIN SPORTS'un haberine göre, Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyorlar.

Fikret Orman'ın asistanı Başak Pekin'in kulübe ilettiği haciz miktarının 27 bin TL olduğu söyleniyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı , kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtmişti.

  1. 25.12.2019
  2. Güncelleme: 25.12.2019 17:25
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